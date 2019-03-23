В двух районах Петербурга к осени обустроят новые велодорожки

Во Фрунзенском и Московском районах Петербурга появятся новые веломаршруты. Конкурсы на их строительство объявил городской центр управления парковками. Общая протяженность велодорожек составит 12,8 км.

Новые веломаршруты будут проходить по Бухарестской улице от Волковского проспекта до улицы Олеко Дундича, по улице Юрия Гагарина и далее по улице Типанова и проспекту Славы до Софийской улицы.

Отмечается, что, совершая поездку по направлению к центру города по Бухарестской улице, петербуржцы смогут бесплатно оставлять свой велосипед на велопарковках. Они будут находиться на двух автостоянках у станций метро «Бухарестская» и «Волковская».

Завершить обустройство велодорожек планируется к осени 2019 года.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что веломаршрут от парка 300-летия до Приморского парка Победы появится в августе.

Велодорожки между Парком 300-летия и Приморским парком Победы создадут к концу лета 2019 года. Протяженность веломаршрутов составит 3,1 км.