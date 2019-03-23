Росстат: каждый четвёртый россиянин курит ежедневно

Практически каждый четвертый житель России является заядлым курильщиком.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Росстата», самый высокий процент курильщиков зафиксирован среди категории лиц среднего возраста — от 40 до 50.
Согласно статистическим данным, 22,5% россиян курят ежедневно: среди лиц от 15 до 19-лет этот показатель составляет 6,9%, а среди лиц от 22 до 24-лет — 22,8%.
Показатели свидетельствуют о том, что рост числа заядлых курильщиков прогрессирует с возрастом. Так, среди опрошенных в возрасте от 25 до 29 лет ежедневно прибегают к сигаретам 29,7%, от 30 до 39 лет — 29,9%, от 40 до 50 лет — 32,5%.
Отмечается, что после 50 лет этот число курящих снижается до 25,1%, а после 60 — до 12,2%. То есть, к старости люди начинают больше следить за здоровьем.
«Периодически» курят — 4,8% респондентов. Как выяснилось, подавляющее большинство опрошенных россиян не имеют пагубной привычки вовсе. Этот показатель составил 72,5%.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в феврале.