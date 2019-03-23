Росстат: каждый четвёртый россиянин курит ежедневно

72,5% - не имеют пагубного пристрастия Фото: Pixabay
72,5% - не имеют пагубного пристрастия Фото: Pixabay

Практически каждый четвертый житель России является заядлым курильщиком.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Росстата», самый высокий процент курильщиков зафиксирован среди категории лиц среднего возраста — от 40 до 50.

Согласно статистическим данным, 22,5% россиян курят ежедневно: среди лиц от 15 до 19-лет этот показатель составляет 6,9%, а среди лиц от 22 до 24-лет — 22,8%.

Показатели свидетельствуют о том, что рост числа заядлых курильщиков прогрессирует с возрастом. Так, среди опрошенных в возрасте от 25 до 29 лет ежедневно прибегают к сигаретам 29,7%, от 30 до 39 лет — 29,9%, от 40 до 50 лет — 32,5%.

Отмечается, что после 50 лет этот число курящих снижается до 25,1%, а после 60 — до 12,2%. То есть, к старости люди начинают больше следить за здоровьем.

«Периодически» курят — 4,8% респондентов. Как выяснилось, подавляющее большинство опрошенных россиян не имеют пагубной привычки вовсе. Этот показатель составил 72,5%.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Росстате сообщили о замедлении роста зарплат в феврале.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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