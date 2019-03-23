WhatsApp оснастили новыми функциями

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.

Как сообщает портал WABetaInfo, одно из нововведений называется «информация о переадресации». С её помощью пользователь сможет получить информацию о том, сколько раз полученное сообщение переадресовывалось.

Ещё одна функция состоит в том, что сообщения, переадресованные больше четырех раз, будут отмечаться специфическим значком. По замыслу разработчиков, это нововведение поможет пользователям определять часто пересылаемые сообщения и избегать дезинформации или спама.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ученые прокрутили смартфон в блендере, чтобы узнать его содержимое.

Английские ученые из Плимутского университета поставили неординарный эксперимент: кинули iPhone в блендер, прокрутили его там, после чего растворили в кислоте. Весь процесс был зафиксирован на видеокамеру.