Привязанную к рельсам в Антропшино собаку нашли

Волонтеры объявили розыск собаки, которую, по предварительной версии, привязал хозяин к железнодорожным рельса. Животное чудом удалось спасти благодаря бдительности машиниста.

Животное нашли на привязи у хозяина собаки. Как и предполагали волонтеры, собака после происшествия вернулась домой. Сам хозяин пса говорит, что утром, в день инцидента, собаки не было, но вечером она вернулась. Об этом сообщают активисты в группе “Овчарка Лакки сбитая поездом. СПб Гатчинский рай” в социальной сети “ВКонтакте”.

Волонтеры успели пообщаться с хозяином и выступили с просьбой отдать им собаку. В свою очередь хозяин отрицает, что привязывал к рельсам собаку и заявляет, что никогда бы этого не сделал. Волонтеры пригрозили ему, что вернутся с полицией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца, который спас собаку у Антропшино, наградят.