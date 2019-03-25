В Петербурге стартовал сезон температурных испытаний теплосетей

Теплоиспытания проведут в Петербурге и Ленобласти. Фото: АО
Теплоиспытания проведут в Петербурге и Ленобласти. Фото: АО "Теплосеть"

АО «Теплосеть» планирует провести теплоиспытания в Петербурге и его окрестностях.

В среду, 27 марта, с 09:00 до 00:00 будут будет увеличено давление в трубах в Выборгском и Калиниском районах Северной столицы. Кроме того, испытания затронут Новое Девяткино и Мурино, расположенных во Всеволожском районе Ленобласти.

Отмечается, что на период испытаний планируется отключить воду и увеличить температуру до 100 градусов. Это может повлечь за собой резкое потепление в квартирах.

Под данную процедуру в городе на Неве попадут Верхняя и Домостроительная улицы, а также проспект Культуры. В Новом Девяткино испытания труб проведут на улицах: Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Лесная, Ветеранов, Славы и Заводской. В Мурино трубы подогреют на улице Лесная, Оборонная Борова, на шоссе Лаврики, Привокзальной площади, проспекту Авиаторов Батики, Охтинской алее, а также бульваре Менделеева.

Проверка труб на прочность также запланирована на 3 апреля. Она затронет Кировский и Красноселький районы Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Теплосеть» приступила к реконструкции теплотрассы в Кировском районе.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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