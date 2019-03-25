В Петербурге 28 незаконных торговых точек не уцелели во время рейда

За минувшую неделю в Петербурге провели несколько масштабных рейдов по выявлению несанкционированных торговых точек. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

Работники комитета осмотрели Балтийский вокзал, где обнаружили две неправомерно установленные торговые палатки с одеждой и овощами. Как выяснилось, их хозяин не имеет договора аренды на занимаемую территорию.

Аналогичное нарушение зафиксировали на бульваре Новаторов, 8 возле метро «Ленинский проспект». Деятельность палатки с рыбной продукцией была пресечена.

Рейд затронул и Центральный район города. Неподалёку от Дворцовой площади на Лиговском проспекте были изъяты самовольно размещенные стойки, где продавали билеты на экскурсии. На площади Восстания убрали ещё одну стойку: там сбывали сим-карты.

В арке Главного штаба тоже пресекли незаконную торговлю: прилавок с сувенирной продукцией и два модуля по продаже хот-догов.

В Выходные дни проверку устроили возле станций метро «Чернышевская» и «Адмиралтейская», а также на Дворцовой площади и в Александровском парке. В итоге было изъято 11 незаконных торговых точек.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Гатчине полиция в ходе масштабного рейда выявила 40 мигрантов.