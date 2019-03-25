В ЛДПР опровергли выдвижение Барецкого в губернаторы

В отделении ЛДПР о выдвижении Стаса Барецкого на пост губернатора Петербурга, как выяснилось, — ни слихом, ни духом.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на руководителя петербургского отделения партии Олега Капитанова, ни председатель партии ЛДПР, ни сам Стас Барецкий не подавали никаких сопутствующих поводу заявлений.

По словам Капитонова, о том, что Барецкий куда-то выдвинулся он случайно узнал из новостей. Он отметил, что это ложная информация и относится к ней можно исключительно, как к пиару.

В любом случае заявления на выдвижение поступают в партию за два месяца до выборов. На данный момент ни от Барецкого, ни от председателя партии соответствующего заявления не поступало,

-подытожил он.

Напомним, что ранее в СМИ просочилась информация о том, что шоумен Стас Барецкий намерен побороться на губернаторских гонках в Петербурге. Он якобы планировал выдвигаться от партии ЛДПР, а его решение одобрил лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что режиссер «Бандитского Петербурга» может стать кандидатом в губернаторы.