«ТаксовичкоФ» будет заниматься курьерской доставкой

Владелец службы такси «ТаксовичкоФ» вложил в развитие курьерской доставки 50 миллионов рублей.

Новый сервис будет развиваться под отдельным брендом «КурьерчикоФ». Название уже регистрируется структурами компании, сообщает АБН.

На данный момент идет доработка программного обеспечения. Компания разрабатывает систему расчётов, которая будет выводить стоимость услуги в зависимости от различных параметров доставки. Будет учитываться этажность дома, наличие грузового лифта, габаритность и вес груза.

Представители компании говорят о том, что после того как расчётный модуль будет завершен и встроен в приложения пользователей и водителей, сервис начнет свою работу.

На сегодняшний день услугу «Курьерская доставка» числиться как дополнительная и включает в себя перевозку небольших грузов. Например, документы, бумаги, посылки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что европейский сервис такси «Bolt» выходит в Санкт-Петербург.