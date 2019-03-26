Ушел из жизни участник Walker Brothers Скотт Уокер

Скотт Уокер. Фото: wikipedia
Скотт Уокер. Фото: wikipedia

Фронтмен и композитор группы Walker Brothers Скотт Уокер скончался на 77 году жизни. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила лейбл 4AD. Причина смерти музыканта не указывается.

Скотт Уокер, чье настоящее имя Ноэль Скотт Энгель, родился в американском штате Огайо в 1943 году. В начале шестидесятых годов Скотт начинает петь в поп-группе The Walker Brothers, который занимает верхние строчки британских хит-парадов в 1965 и 1966 годах. Самыми известными песнями группы являются Make It Easy on Yourself и The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore.

Сольную деятельность Уокера начал в 1967 году, после распада The Walker Brothers (Волкер Бразерс). Последней работой музыканта стал саундтрек к фильму Vox Lux («Вокс люкс», 2018). Главную роль в киноленте сыграла Натали Портман.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге умер клавишник группы Александра Розенбаума.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Walker Brothers Скотт Уокер
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