Ушел из жизни участник Walker Brothers Скотт Уокер

Фронтмен и композитор группы Walker Brothers Скотт Уокер скончался на 77 году жизни. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила лейбл 4AD. Причина смерти музыканта не указывается.

Скотт Уокер, чье настоящее имя Ноэль Скотт Энгель, родился в американском штате Огайо в 1943 году. В начале шестидесятых годов Скотт начинает петь в поп-группе The Walker Brothers, который занимает верхние строчки британских хит-парадов в 1965 и 1966 годах. Самыми известными песнями группы являются Make It Easy on Yourself и The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore.

Сольную деятельность Уокера начал в 1967 году, после распада The Walker Brothers (Волкер Бразерс). Последней работой музыканта стал саундтрек к фильму Vox Lux («Вокс люкс», 2018). Главную роль в киноленте сыграла Натали Портман.

