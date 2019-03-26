В Красносельском районе похитили Lexus стоимостью 2,7 миллиона рублей

24 марта в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 28-летний парень с просьбой к правоохранителям разыскать его похищенный автомобиль.

По словам юноши, машина марки «Лексус» (Lexus) была украдена неизвестными в период с 22 марта по 24 марта со двора дома № 44 по улице Добровольцев. Сумма нанесенного ущерба составила 2 миллиона 760 тысяч рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские начали поиск злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красногвардейском районе Северной столицы произошла массовая кража автомобильных номеров. Похитители оставили одинаковые записки под дворниками с надписью от руки: «Нужны номера? Пишите SMS и номер 964…..81». Пострадавших оказалось минимум десять человек.