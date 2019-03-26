УФАС выявило картельный сговор на торгах по освещению Богословского кладбища

УФАС Петербурга установило картельный сговор на торгах по освещению Богословского кладбища. Участниками «картельного» соглашения стали ООО «Петростроймонтаж» и ООО «КурортСтройПроект».

Основанием для возбуждения антимонопольного дела стала информация, которую предоставила комитету Прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным расследования, обе компании в 2017 году принимали участие в аукционе на выполнение работ по текущему содержанию систем электроосвещения территории Богословского кладбища.

«Петростроймонтаж» и «КурортСтройПроект» вели себя одинаково: подали по одному ценовому предложению, а после отказались от конкурентной борьбы, повлияв таким образом на то, что торги завершились снижением лишь на 1%, сообщают в антимонопольном комитете.

Цена контракта составила 202 851 рублей.

УФАС Петербурга также выявил финансовые и административно-хозяйственные взаимосвязи между организациями. Компании принимали участие в торгах с одного же IP-адреса и в них работали в момент проведения конкурса одни и те же сотрудники.

Кроме того, между фирмами были установлены регулярное финансовое взаимодействие, в том числе и по предоставлению беспроцентных займов.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

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