3,4 млн россиян стали невыездными из-за долгов

Накопленные долги могут привести к тому, что самолет улетит без вас. Фото: pixabay.com

Накопленные долги могут привести к тому, что самолет улетит без вас. Фото: pixabay.com

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России, или 3,43 млн человек. В Петербурге из-за долгов потеряли право выезжать за границу 70 тыс. человек. Все вместе они задолжали 34 млрд рублей.

Должников, которым ограничен выезд из России, по данным ФССП, с начала года стало больше на треть, сообщает ТАСС. В 24 регионах страны их число выросло в полтора раза и больше. Самый сильный прирост невыездных должников наблюдался в Волгоградской области — в 3 раза, до 103 тыс. человек. Медленнее всего должники прибывают на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%).

Самый большой количественный прирост наблюдался в Москве — с начала года невыездных должников там стало на 86% больше, или 157 тыс. человек. Общий объем их долгов достиг 283 млрд рублей.

В целом по России общий объем накопленного долга составил 1,44 трлн рублей, больше трети долгов сделано в Центральном федеральном округе.

По количеству должников на втором месте после Москвы расположился Татарстан (145 тыс. невыездных), Краснодарский край (144 тыс. должников), Московская область (142 тыс.), Башкирия (140 тыс.) и Красноярский край (130 тыс.).

В 14 регионах число невыездных должников за год не изменилось или даже стало меньше, например, в Кировской области из числа неплательщиков выбыли 37% прошлогоднего списка. В Магаданской области число должников сократилось на 27%, в Забайкалье — на 20%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за страха потерять престижную работу петербуржец погасил долги по штрафам.