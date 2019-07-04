Из-за престижной работы петербуржец погасил долги по штрафам

Мужчина оплатил все штрафы. Фото: vk.com/fssp_work
Мужчина оплатил все штрафы. Фото: vk.com/fssp_work

Мужчина с периодической частотой нарушал скоростной режим двжиения на дорогах Санкт-Петербурга. Он сам явился к судебным приставам.

Петербуржец добровольно пришел к судебным приставам для того, чтобы погасить все задолженности. Оказалась, что мужчина получил хорошую и престижную работу и не хотел подвергать свою репутацию риску, сообщили Gazeta.SPb в Федеральной службе судебных приставов.

При этом, приставы на протяжении долгого времени искали мужчину. В связи с тем, что он не проживал по официальному месту прописки, сделать это было проблематично. В общей сложности за свою любовь к незаконно быстрой езде мужчина задолжал 80 тысяч рублей. Однако рисковать потерять престижную должность он не хотел, поэтому все штрафы погасил единовременно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за присвоение 9 млн рублей петербурженка отправится в колонию на 3 года.

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