За присвоение 9 млн рублей петербурженка отправится в колонию на 3 года

В результате своей преступной деятельности обвиняемая причинила материальный ущерб на общую сумму более 9 миллионов рублей.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении Анжелы Кобирой по части 4 статьи 160 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Установлено, что женщина занимала должность генерального директора ООО «Квантовая психология» с февраля 2012 по ноябрь 2016 года. На данной должности она снимала деньги с расчетного счета организации и перечисляла на личный лицевой счет и на лицевой счет знакомой, которая не знала о её преступных планах.

Подсудимая вводила в заблуждение клиентов в вопросе оплаты услуг, при отсутствии договоров и необходимых бухгалтерских документов. Она убеждала оплачивать услуги переводом на лицевые счета членов её семьи.

Суд признал Кобирой виновной и приговорил её к 3 годам лишения свободы общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство.