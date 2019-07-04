В Выборге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

Продолжается расследование дела, возбужденного по факту покушения на убийство 43-летней жительницы города Выборг Ленинградской области.

Вечером 11 июня 2019 года женщина возвращалась домой с работы, когда возле дома встретила мужчину, проживающего по соседству. Между ними, на почве личной неприязни, возникла ссора, в ходе которой подозреваемый дважды ударил ножом в грудь и бедро. В конфликт вмешались очевидцы, пресекли его и вызвали сотрудников скорой помощи, которые смогли своевременно оказать помощь потерпевшей.

Был задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, сообщает Следственный комитет РФ по Ленобласти. Стало известно, что ранее мужчину неоднократно судили, в том числе за совершение особо тяжких преступлений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяная россиянка на резиновой лодке задержана на границе с Финляндией. Финские пограничники задержали гражданку РФ, которая незаконно переплыла российско-финляндскую границу на лодке.