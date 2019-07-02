Пьяная россиянка на резиновой лодке задержана на границе с Финляндией

Финские пограничники задержали гражданку РФ, которая незаконно переплыла российско-финляндскую границу на лодке.

Случай произошел ранним утром первого июля. Россиянку, путешествующую на резиновой лодке по озеру Пюхяярви заметили местные жители, сообщает Пограничная служба Финляндии. Россиянка не имела при себе никаких документов подтверждающих личность.

Как оказалось, дама находилась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал содержание алкоголя 0,79 мг/л в крови, заявлено в сообщении пограничной службы.

Теперь женщине грозит ответственность за незаконное пересечение границы и за управлением водным транспортом в нетрезвом виде.

Пограничники Финляндии уже связались с коллегами из России, которым и передадут нарушительницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище. Как оказалось, мистическим судном была российская яхта, замаскированная под древнерусскую ладью, которая следовала на фестиваль в Осло.