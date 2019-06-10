Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту за «трёхголовое чудовище». Об инциденте в воскресенье, 9 июня, сообщила местная газета Ilta-Sanomat.

Случай произошел в Финском заливе. Отмечается, что сотрудники пограничной службы получили сообщение о неопознанном судне. Позже в своем Facebook финская береговая охрана назвала охарактеризовала его «трехголовым монстром».

Как оказалось, мистическим судном была российская яхта, замаскированная под древнерусскую ладью, которая следовала на фестиваль в Осло.

Отмечается, что на борту судна находились семь человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Финляндия стала самой комфортной для проживания страной. В 2017 году самой “хорошей” страной была Ирландия, а Финляндия тогда располагалась на четвертой строчке.