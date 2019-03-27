Единый стандарт качества услуг такси нужен, но не всем

Роскачество запускает разработку единого стандарта качества услуг такси, чтобы снизить аварийность и повысить качество сервиса. Однако некоторые агрегаторы такси и сейчас самостоятельно работают над улучшением своих услуг, поэтому в нужности единого стандарта можно сомневаться.

Роскачество запускает разработку стандарта качества услуг такси и мониторинг соответствия этому стандарту. Исследование запланировано на осень 2019 года — будут проверены мобильные приложения заказа такси, а также сервис, который они предоставляют. Необходимость исследования и разработки стандарта вызвана тем, по словам заместителя Роскачетства Ильи Лоевского, что с появлением мобильных приложений, обострилась конкуренция на рынке такси. Из-за этого поездки стали дешевле, а отсюда ухудшилось качество оказываемых услуг – в плане сервиса и безопасности перевозок.

Представитель «Яндекс. Такси» высказывает несколько другое мнение по поводу зависимости качества оказания услуг такси от их стоимости:

«Действительно, с появлением мобильных приложений цены на услуги такси снизились, но это стало возможным исключительно благодаря технологиям, которые позволяют снизить себестоимость поездок».

Роскачество в то же время отмечает, что некоторые водители «хитрят» и просят клиента отменять заказ, сделанный через агрегатор, и платить за поездку напрямую водителю – это позволяет экономить до 40% комиссии. В стандартах Роскачетсва это должно быть исключено. На это в «Янлекс. Такси» отмечают, что основе работы онлайн-сервисов – единый максимальный тариф. Он формирует стоимость поездки, которая не меняется в пути и не может меняться.

Необходимость разработки стандарта качества такси вызвана ещё и аварийностью. В Роскачестве отмечают, что причина в уставших водителях, которые могут проводить за рулем сутки вместо положенных восьми часов, чтобы больше заработать. Роскачество предлагает занести всех таксистов в единый реестр и автоматически отключать работников от от доступа к заказам по истечении восьмичасового рабочего дня.

Представители «Яндекс. Такси» рассказывают, что уже имеют подобную схему работы – это ограничение доступа к заказам «Яндекс.Такси», если водитель слишком долго находится на линии. Кроме того, в компании отмечают, что активно идёт работа над технологией определения усталости водителя по частоте и длительности моргания глаз. В скором времени планируется начать испытания.

Таким образом, можно предположить, что единый стандарт оказания качества услуг такси нужен, но некоторые компании уже заняты разработкой подобных схем или применяют их, а в чем-то даже могут превзойти единый стандарт.

На июнь 2018 года в Санкт-Петербурге числилось 37,7 тыс. автомобилей, которым разрешено оказывать услуги такси. Из этого числа около 10% (3728 машин) зарегистрированы на юридических лиц и предпринимателей.