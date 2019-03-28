Новые технологии отсеют «ЕГЭ-туристов» в Ленобласти

Школьники Ленинградской области будут «как на ладони» во время государственной итоговой аттестации. Обеспечить «прозрачные» условия призваны высокие технологии.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, грамотное проведение ЕГЭ уравнивает шансы всех школьников при поступлении в выбранный вуз. Самое главное здесь, по его мнению, не переусердствовать: дети не должны впадать в панику от строгого режима.

В то же время современные технологии полностью отсекают «ЕГЭ-туристов», тех школьников, которые за полгода до окончания школы приезжают в другой регион, чтобы было проще сдать экзамен,

– отметил он.

Согласно данным Рособрнадзора, регион входит в тройку лидеров России по эффективности организации и обеспечения ЕГЭ, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Уже в 2019 года на итоговой аттестации во всех региональных пунктах проведения экзаменов будут использоваться новые технологии.

Кабинеты будут оборудованы онлайн-видеонаблюдением. Проход в помещения обустроят стационарными металлодетекторами, говорится в сообщении.

Кроме того, будут применяться блокираторы мобильной сети.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Минпросвещения рассказало о сроках сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году.