Более 41 млн потратят в Петербурге на оснащение метро досмотровым оборудованием

Девять вестибюлей станций метрополитена в Петербурге дополнительно оборудуют рентгенотелевизионными установками. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Специализированная техника будет расположена в пунктах досмотра на станциях: «Черная речка», «Чернышевская», «Пролетарская», «Выборгская», «Лиговский проспект», «Ладожская», «Московские ворота», «Ленинский проспект-1» и «Новочеркасская».

Рентгенотелевизионные установки (РТУ) призваны организовать выборочный досмотр багажа и ручной клади.

В техническом задании прописано, что заказчик рассчитывает потратить на эти цели около 41,2 млн рублей. К разработке проектной документации подрядчик должен приступить уже в конце апреля, а предоставить не позднее 1 июня.

Монтаж досмотрового оборудования будет проводиться в ночное время со 2 июня по 23 августа.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что за незаконную окраску “Владимирской” метрополитен заплатит 100 тысяч рублей.