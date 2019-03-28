Выручка «Манго Телеком» увеличилась до 2,72 млрд рублей

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком», опубликовал финансовые результаты 2018 года. Провайдер увеличил выручку до 2,72 млрд рублей (с НДС) против 2,25 млрд рублей в 2017 году.
За прошлый год «Манго Телеком» представила несколько крупных решений: сервис видеоконференцсвязи (впервые для российского рынка стал доступен на базе облачных АТС), платформу сквозной аналитики, облачный контакт-центр.
По словам генерального директора «Манго Телеком» Дмитрия Бызова, компания стремится к тому, чтобы бизнес получал с ее помощью лучшие возможности для организации своих коммуникаций и процессов, при этом решения «всегда остаются доступными малым и даже микропредприятиям».
Компании среднего и крупного сегмента занимают в клиентской базе оператора 8%.
В структуре выручки получила отражение программа регионального развития. За 2018 год «Манго Телеком» вдвое увеличил территорию присутствия: сервисы Mango Office появились более чем в 30 городах, всего у оператора более 60 городов присутствия.
Основную выручку для «Манго Телеком» генерируют московские клиенты, но уже 4 рубля из каждых 10 компания получает из других городов, заявили в компании.
На протяжении последних лет «Манго Телеком» — ведущий российский оператор облачных коммуникаций. Согласно данным агентства J’son & Partners Consulting, на долю «Манго Телеком» приходится 30% абонентов платформ облачной телефонии и 36% совокупной выручки всех игроков этого рынка.