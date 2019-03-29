В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI

Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.

Согласно картинке, новый iPhone (Айфон) будет оснащен тройным модулем для основной камеры, который будет размещаться в рамке вместе со вспышкой. Дизайн телефона будет схож с предыдущими моделями.

How about a little Poll regarding #iPhoneXI rear camera design? Which one do you prefer?… — RT if you prefer «Square Shaped» Prototype #1 -> https://t.co/t0sWdeuHfz — LIKE if you prefer «Cyclope Shaped» Prototype #2 -> https://t.co/muwNgECLQA pic.twitter.com/6cBjzRt2kH — Steve H.McFly (@OnLeaks) 29 марта 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что очередь за новым айфоном предлагают отстоять за 250 тысяч рублей. Цена на подобного рода услуги начинается от 100 тысяч рублей – самоотверженные предприниматели за сдельную плату готовы продержаться в очереди при любой погоде до 5 суток. Стоимость услуг доходит до 250 тысяч рублей, но есть и более демократичные варианты – 10% от чека. Также любителям продукции Apple предлагают приобрести заветные смартфоны на день раньше начала продаж в России – такой телефон обойдется покупателю в 300 тысяч рублей.