В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI

iPhone . Фото: twitter/OnLeaks
iPhone . Фото: twitter/OnLeaks

Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.

Схема нового iPhone XI. Фото: slashleaks.com
Схема нового iPhone XI. Фото: slashleaks.com

Согласно картинке, новый iPhone (Айфон) будет оснащен тройным модулем для основной камеры, который будет размещаться в рамке вместе со вспышкой. Дизайн телефона будет схож с предыдущими моделями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что очередь за новым айфоном предлагают отстоять за 250 тысяч рублей. Цена на подобного рода услуги начинается от 100 тысяч рублей – самоотверженные предприниматели за сдельную плату готовы продержаться в очереди при любой погоде до 5 суток. Стоимость услуг доходит до 250 тысяч рублей, но есть и более демократичные варианты – 10% от чека. Также любителям продукции Apple предлагают приобрести заветные смартфоны на день раньше начала продаж в России – такой телефон обойдется покупателю в 300 тысяч рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
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