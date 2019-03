В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI

Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.

Согласно картинке, новый iPhone (Айфон) будет оснащен тройным модулем для основной камеры, который будет размещаться в рамке вместе со вспышкой. Дизайн телефона будет схож с предыдущими моделями.

How about a little Poll regarding #iPhoneXI rear camera design? Which one do you prefer?…

— RT if you prefer «Square Shaped» Prototype #1 -> https://t.co/t0sWdeuHfz — LIKE if you prefer «Cyclope Shaped» Prototype #2 -> https://t.co/muwNgECLQA pic.twitter.com/6cBjzRt2kH

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 29 марта 2019 г.