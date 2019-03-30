Полиция разыскивает петербурженку, выкравшую деньги у подростка

Женщина обманом присвоила себе 200 тысяч рублей Фото: Pixabay

Женщина обманом присвоила себе 200 тысяч рублей Фото: Pixabay

В Центральном районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленницу, похитившую деньги у 15-летнего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 марта в правоохранительные органы обратилась 34-летняя гражданка. Женщина заявила о том, что неизвестная, злоупотребив доверием ее 15-летней дочери, обманным путём похитила 200 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в помещении кафе по Лиговскому проспекту, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проводят проверку для выяснение всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге раскрыта квартирная кража.

Задержанный 27-летний гражданин, полностью изобличен в совершении квартирной кражи. Награбленное удалось частично изъять. У заявителя были похищены украшения, денежные средства и документы. Общий ущерб составил 325 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.