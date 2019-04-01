Зарубежный опыт: как моют окна и фасады в других странах

В России воздух наполняется пылью в весеннее время после того, как полностью сходит снег. Песок и пыль разносятся ветром и оседают на окнах и зданиях.

В России относительно недавно начали мыть фасады зданий, а делают ли это в тех странах, где вечная жара и множество небоскребов?

Первая в мире высотка была построена в Чикаго. В 1885 году там было воздвигнуто «Здание домового страхования» высотой 42 метра. В то время работа специалистов, которые предоставляли услуги клининга фасадов, была особенно опасной. Изначально окна мыли, просто держась за оконную раму, потом пристегивались с помощью ремней безопасности. А в 1950-м году начали использовать специальную платформу с электрическим приводом. Благодаря данному нововведению клинеры теперь могли относительно безопасно и быстро работать.

В начале 2000 –х годов промывка 1 кв. м фасада здания в среднем стоила 8-9 евро. Таким образом, типичное здание площадью 12000 кв. м можно было отмыть за 108 000 евро. Высокая стоимость услуг привела к тому, что ручной труд стал заменяться роботами, которые могли самостоятельно и качественно помыть окна и фасады высотных зданий снаружи. К тому времени фасады небоскребов стали состоять из одних окон. Их крыши должны были быть плоскими, чтобы была возможность правильно установить необходимое оборудование для промывки фасада. Таким образом, технология мытья окон прогрессировала. Вместе с усовершенствованием технологий в мытье фасадов, архитектура высотных зданий тоже менялась и становилась все более необычной.

Сейчас в конструкциях стеклянных небоскребов можно увидеть больше склонов и углублений. Для подобных зданий приходилось разрабатывать специальные системы внешней очистки и ухода.

К примеру, самое высокое здание мира Бурдж-Халифа высотой 829,8 м имеет 24 830 окон. Команда из 36 человек отмывает его за 3 месяца. Это около 17 000 часов работы! Несмотря на то, что здание строилось из пылеотталкивающего стекла, оно все равно требует клининговой помощи. Конструкция очистки здания от пыли стоит 8 миллионов долларов. Ее разработала австралийская клининговая компания Cox Gomyl.

На сороковом, семьдесят третьем и сто девятом этажах здания заложены рельсы, по которым движутся как вправо-влево, так и вверх-вниз специальные люльки для клинеров. Эта конструкция позволяет поддерживать здание в идеальном состоянии. Самые верхние этажи все равно очищаются обычным методом промышленного альпинизма.

«К примеру, башню «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге моют как с помощью промышленных альпинистов, так и с помощью специальных конструкций. В России пока немного высотных зданий, поэтому и огромного спроса на автоматические системы очистки зданий нет. Не будем скрывать, что до недавнего времени в нашей стране вообще мало внимания уделялось мытью фасадов, так как на это просто не было средств. Сейчас ситуация заметно изменилась. Возможно, причиной этому является тот факт, что правительство страны ужесточает санкции за немытые фасады, а возможно, потому что владельцы понимают, что здание, в котором ты работаешь или которое сдаешь в аренду – это визитная карточка любого бизнеса» – говорит эксперт клининговой компании «Арома-Клининг» Анна Шпунюк.

Таким образом, современная архитектура требует все более тщательного и индивидуального подхода в обслуживании, поэтому роботы уже не в состоянии качественно вымыть фасады. На смену ему вновь приходит человеческий труд.