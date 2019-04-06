Полиция Ленобласти задержала мужчин, угнавших автомобиль

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали двоих мужчин, похитивших транспортное средство.

Как стало известно Gazeta.SPb, 3 апреля в правоохранительные органы обратился 29-летний мужчина. По его словам, неизвестные угнали его автомобиль, который был припаркован у одного из домов по Советскому проспекту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб составил порядка 350 тысяч рублей.

Буквально днём позже полицейские обнаружили похищенное транспортное средство. Примерно в 300 метрах от него находился другой автомобиль, который предпринял попытку скрыться, как только на горизонте объявились правоохранители. Однако ему это не удалось — двое пассажиров мужского пола были задержаны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отец и сын угоняли автомобили в Петербурге и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию угонов автотранспорта в Невском районе Петербурга и Ленобласти. Не менее 11 иномарок угнал взрослый мужчина. Полицейские продолжают расследование.