В Ленобласти задержана женщина, не оплатившая бензин

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержали женщину, которая покинула бензозаправку, не заплатив за топливо.

Как стало известно Gazeta.SPb, 7 апреля около 11 часов утра сотрудники Росгвардии задержали 59-летнюю злоумышленницу, которая заправила свою машину бензином, но уехала с заправочной станции, не заплатив за него.

Правоохранители через три минуты после вызова прибыли на заправку, расположенную в городе Ивангород на Кингисеппском шоссе, 11. На месте происшествия установили, что женщина заправила свой автомобиль «Volkswagen» бензином на сумму 2590 рублей, а затем просто уехала в сторону города Кингисепп.

Сотрудники АЗС сообщили внешние характеристики женщины, а также номерные знаки ее автомобиля. Благодаря этим данным сотрудники Росгвардии вычислили разыскиваемый автомобиль на Кингисеппском шоссе, 26.

Водителем задержанного авто оказалась женщина, которая соответствовала приметам разыскиваемой злоумышленницы. Она была задержана и передана сотрудникам территориального отдела полиции.

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