Боярский хочет, чтобы гимн «Зенита» написал Шнур

Актер Михаил Боярский, который считается одним из самых известных и преданных болельщиков ФК «Зенит», раскритиковал гимн петербургского клуба. По мнению артиста, гимн является вольной и «не очень удачной» перефразировкой песни «Город над вольной Невой…», к тому же песня «грузит», добавил Боярский.

«Гимн – это важная деталь, которую должны продумывать профессионалами. Если бы за это взялся всерьез …Розенбаум или Шнур, Дунаевский… Должна быть такая песня, которая с первого раза запоминается и которая, действительно, может поддержать не только весь стадион, но и футболистов», — заявил артист в интервью Александра Лукьянова на YouTube.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет болельщиком «Спартака». Он признался, что готов проделать подобное с кем угодно, если нужно.