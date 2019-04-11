Боярский хочет, чтобы гимн «Зенита» написал Шнур

Боярский - известнейший болельщик
Боярский - известнейший болельщик "Зенита". Фото: fc-zenit.ru

Актер Михаил Боярский, который считается одним из самых известных и преданных болельщиков ФК «Зенит», раскритиковал гимн петербургского клуба. По мнению артиста, гимн является вольной и «не очень удачной» перефразировкой песни «Город над вольной Невой…», к тому же песня «грузит», добавил Боярский.

«Гимн – это важная деталь, которую должны продумывать профессионалами. Если бы за это взялся всерьез …Розенбаум или Шнур, Дунаевский… Должна быть такая песня, которая с первого раза запоминается и которая, действительно, может поддержать не только весь стадион, но и футболистов», — заявил артист в интервью Александра Лукьянова на YouTube.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет болельщиком «Спартака». Он признался, что готов проделать подобное с кем угодно, если нужно.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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