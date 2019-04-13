«Девушку-эскортницу» и ее подельника задержали в Петербурге

При передаче муляжей денег вымогателей задержали. Фото: Рixabay
При передаче муляжей денег вымогателей задержали. Фото: Рixabay

В Петербурге перед судом предстанут «девушка- эскортница» и ее подельник, которых подозревают в совершении разбоя и вымогательстве. Парочке грозит до 27 лет колонии.

Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в марте 2018 года девушка, предоставляющая эскорт-услуги, получила информацию, что у одного из её клиентов «водятся» немалые суммы денег и решила присвоить их себе. Способом был выбран шантаж.

Во время одной из встреч на арендованной квартире, после предоставленных интимных услуг, злоумышленница начала осуществление задуманного ранее плана.

Своему клиенту девушка сообщила, что проголодалась и собирается заказать доставку суши на адрес. Однако вместо ресторана, «эскортница» позвонила своему подельнику и назвала адрес квартиры, в которой утешала клиента.

Через некоторое время в дверь позвонили и потерпевший пошел оплачивать заказ, но вместо обещанных суши получил удар в лицо и потерял сознание. Пока он был «в отключке», злоумышленники раздели и связали его.

После того, как мужчина пришёл в себя, ему стали угрожать пистолетом и потребовали 3 млн рублей. Также они сфотографировали его в обнажённом виде и пригрозили отправить снимки жене, дав срок на исполнение требования – три дня. Уходя злоумышленники прихватили из кошелька потерпевшего около 15 тысяч рублей.

После происшествия мужчина обратился в полицию. При передаче муляжей денег вымогателей задержали. Обвиняемые заключилены под стражу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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