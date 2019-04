Медведева ждет жестких комментариев к латексному костюму

Российская фигуристка выступила в Южной Корее под трек Арианы Гранде.

Фигуристка Евгения Медведева показала новую программу на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее: 19-летняя спортсменка вышла в розовом латексном костюме и выступила под трек Ariana Grande – 7 Rings. Сегодня в субботу 20 апреля фигуристка выложила в социальную сеть Instagram фотографию с этого выступления и сопроводила ее подписью: “Конкурс на самый жесткий коммент”.

Пока что пользователи Instagram не слишком стремятся занять в этом конкурсе первое место — а может быть их попытки удаляют модераторы. Вместо этого фанаты фигуристки отмечают утонченность и красоту спортсменки. Напомним, Медведева заняла третье место на Чемпионате мира в Японии.

Ранее ее друг Кристиан Костов выложил в Twitter видео с ее выступления, сопроводив комментарием: “Ну…просто посмотрите на нее”. Певец подчеркнул, что певица Ариана Гранде должна это увидеть.

I mean… just look at her 💕@JannyMedvedeva @ArianaGrande you have to see this! pic.twitter.com/ac9kevPurk

— Kristian Kostov (@KristianKostov_) April 19, 2019