На «майские» петербуржцы поедут в Финляндию, но на “шипах” туда не пустят

Запрет не касается нешипованной зимней резины. Фото: pixabay.com
Запрет не касается нешипованной зимней резины. Фото: pixabay.com

Запрет на шипованную зимнюю резину начинает действовать с 29 апреля.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области на майские праздники массово поедут в Финляндию. Тем кто отправится к соседям на автомобиле стоит учесть, что к началу мая шипованную резину в стране запретят.

Запрет начинает действовать с 29 апреля, при этом он не касается нешипованной “зимней” резины. Причина проста: “шипы” портят дорожное покрытие. Исключением из правила являются автомобили, чьи водители едут в Лапландию — но пограничникам придется это доказать.

Увеличенный поток автомобилей может привести к серьезным пробкам на границе с Финляндией, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Рост числа автомобилей ждут с полудня 30 апреля. Сложными пунктами часто становятся Брусничное, Светлогорск и Торфяновка.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
граница майские праздники покрышки резина финляндия шины
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки угнали четыре иномарки
На «майские» петербуржцы поедут в Финляндию, но на “шипах” туда ...
Малая Октябрьская железная дорога ищет волонтеров для подготовки к ...
В Ленобласти похитили сейф с оружием и деньгами
Полиция начала поиск продавцов гранаты, на которой подорвался житель Колпино
Путин обсудит с Советом законодателей воплощение послания ФедСобранию
Две компании с котельными не заплатили за испорченный воздух
Пиотровский прокомментировал идею создания парка на месте судебного квартала