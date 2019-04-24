На «майские» петербуржцы поедут в Финляндию, но на “шипах” туда не пустят

Запрет на шипованную зимнюю резину начинает действовать с 29 апреля.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области на майские праздники массово поедут в Финляндию. Тем кто отправится к соседям на автомобиле стоит учесть, что к началу мая шипованную резину в стране запретят.

Запрет начинает действовать с 29 апреля, при этом он не касается нешипованной “зимней” резины. Причина проста: “шипы” портят дорожное покрытие. Исключением из правила являются автомобили, чьи водители едут в Лапландию — но пограничникам придется это доказать.

Увеличенный поток автомобилей может привести к серьезным пробкам на границе с Финляндией, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Рост числа автомобилей ждут с полудня 30 апреля. Сложными пунктами часто становятся Брусничное, Светлогорск и Торфяновка.