На границе с Финляндией начинают собираться пробки

Время ожидания для водителей легковых машин в Брусничном достигает часа.

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти массово поехали в Финляндию на майские праздники — и на границе уже начали формироваться пробки. В СЗТУ считали, что заторы начнут формироваться не раньше второй половины дня во вторник 30 апреля — но в Брусничном время ожидания в очереди уже достигает часа.

По данным сервиса Granitsa-online, в 8 часов утра 30 апреля на границе с Финляндией в Брусничном очередь составляла 110 легковых машин. В Светлогорске очередь составляет 55 машин — примерное время ожидание достигло 35 минут. На Торфяновке ждут 65 машин, плюс 40 грузовых автомобилей и 8 туристических автобусов. Водителям фур прогнозируют ожидание в 1 час 40 минут, а автобусным туристам — почти 3 часа.

Стоит напомнить, что машины, владельцы которых забыли снять шипованную зимнюю резину, в Финляндию могут просто не пустить — она под запретом с 29 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в СЗТУ составили прогноз самых загруженных дней на границе.