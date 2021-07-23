20 друзей и пистолет: в Парголово мужчине отказались продавать машину

В Парголово из-за отказа продавать автомобиль гражданин устроил настоящие разборки, на которые взял 20 друзей и пистолет.

Как стало известно Gazeta,SPb.ru, в Выборгском районе в полицию обратился 32-летний уроженец республики Узбекистан, работающий водителем такси. Он сообщил, что на улице Парковая трое мужчин перекрыли двумя машинами ему проезд. Кроме того, угрожали ножом, отобрали мобильный телефон и требовали 150 тыс. рублей.

Оказалось, что несколько месяцев назад, в мае заявитель продавал автомобиль марки «Шкода» своему знакомому. Последний передал залог в 25 тыс. рублей. Однако оставшуюся сумму так и не внес.

Тогда уроженец республики Узбекистан продал машину другому покупателю, а своему знакомому позвонил и сообщил, что хочет вернуть залог.

Несостоявшийся покупать заявил, чтобы 32-летний мужчина забрал обратно проданное авто. Продавец отказался от этой сомнительной сделки.

Обиженный покупатель назначил встречу у станции метро Автово, на которую приехало четыре машины и примерно 20 человек.

В ходе диалога один из знакомых несостоявшегося покупателя приставил к затылку водителя такси пистолет и потребовал отдать 150 тыс. рублей.

Затем, когда уроженец Узбекистана возвращался домой, его на улице Заречной нагнала «Лада Ларгус». Мужчине опять стал угрожать знакомый. На этот раз ножом. Гражданин стал требовать от водителя такси теперь уже 200 тыс. рублей.

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