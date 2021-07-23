На Гончарной ночью ограбили двух молодых людей

На Гончарной ночью ограбили двух молодых людей
Гончарная улица. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге в Центральном районе города задержан подозреваемый в грабеже.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля в 08:30 в отдел полиции обратился 18-летний парень и 18-летняя девушка. Оба неработающие.

Они рассказали , что накануне ночью, в 04:00 их ограбили на улице Гончарной.

По словам молодых людей, некий мужчина применил к ним физическую силу и отобрал ценные вещи. У парня злоумышленник забрал сумку с документами, деньгами, одеждой, часами и мобильным телефоном. У девушки нарушитель также взял сумку с деньгами и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В этот же день, днем на улице Гончарной дома 14 оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний человек без определенного места жительства. Похищенное частично изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке.

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