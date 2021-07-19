Двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке 

В Ленинградской области в Гатчинском районе двое неизвестных напали на подростков.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля в правоохранительные органы обратились почтальон и монтировщик в «Гатчинском ТЮЗе». Они сообщили, что днем ранее в Гатчинском парке двое неизвестных открыто похитили у 16-летнего школьника мобильный телефон и наушники.
Помимо прочего, другого 14-летнего парня избили руками.
Затем же злоумышленники с места происшествия скрылись. Видеозапись на месте происшествия не велась.
Согласно описанию, нападавшие оба славянской внешности, им около 30 лет. Один из них плотного телосложения с щетиной на лице. Его рост примерно 170 сантиметров.
Второй же худощавый. Его рост 180-185 сантиметров. У мужчины короткая стрижка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Песочном сожитель силой отнял у девушки телефон и сбежал.