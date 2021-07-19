Двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке 

Двое мужчин напали на подростков в Гатчинском парке 
На парней напали в Гатчинском парке. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Гатчинском районе двое неизвестных напали на подростков.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля в правоохранительные органы обратились почтальон и монтировщик в «Гатчинском ТЮЗе». Они сообщили, что днем ранее в Гатчинском парке двое неизвестных открыто похитили у 16-летнего школьника мобильный телефон и наушники.

Помимо прочего, другого 14-летнего парня избили руками.

Затем же злоумышленники с места происшествия скрылись. Видеозапись на месте происшествия не велась.

Согласно описанию, нападавшие оба славянской внешности, им около 30 лет. Один из них плотного телосложения с щетиной на лице. Его рост примерно 170 сантиметров.

Второй же худощавый. Его рост 180-185 сантиметров. У мужчины короткая стрижка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Песочном сожитель силой отнял у девушки телефон и сбежал.

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