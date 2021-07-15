В Песочном сожитель силой отнял у девушки телефон и сбежал

В Песочном сожитель силой отнял у девушки телефон и сбежал
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Грабеж". Фото: pixabay

В Петербурге в Курортном районе удалось задержать мужчину, который украл у своей сожительницы мобильный телефон.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 июля, днем, в отдел полиции обратилась 26-летняя женщина, работающая бригадиром. Она рассказала, что в поселке Песочный на Ленинградской улице в частном доме, ее сожитель, гражданин Украины, украл у нее телефон.

36-летний мужчина нигде не работает и проживает в Мурино на Воронцовском бульваре. Он применил физическую силу и открыто похитил у гражданки мобильный телефон. Затем же злоумышленник скрылся с места происшествия.

Таким образом, сумма ущерба составила порядка 16 тыс. рублей.

В этот же день, в поселке Песочный, на улице Ленинградской дома 115, находящегося довольно близко к месту случившегося, гражданина Украины удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку.

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