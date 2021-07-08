В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга задержан ранее судимый мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в грабежах.

По предварительной информации, злоумышленник напал на пенсионерку в районе Старо-Петергофского проспекта.

«Он подошел к ней со спины, сорвал с шеи золотую цепь с кулоном и скрылся в неизвестном направлении. От резких действий нападавшего женщина упала на асфальт, после чего долго не могла прийти в себя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам подозреваемого, похищенную цепочку он успел сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери. Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова.

адмиралтейский район нападение пенсионерка


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
Водоканал Петербурга борется с прорывом на Передовиков и предупреждает о ...
На Камчатке на месте крушения Ан-26 прошла панихида
Волонтеры-медики добровольно продолжают пребывать в «красной зоне»
В Ленобласти ожидается до + 32 градусов
Петербург преодолел отметку в миллион: горожане ставят рекорды по вакциниции
По факту смертельного ДТП на переезде в Орехово проводится проверка
Продление ограничительных мер: Финляндия опять не открывает границы