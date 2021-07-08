В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

В Адмиралтейском районе Петербурга задержан ранее судимый мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в грабежах.

По предварительной информации, злоумышленник напал на пенсионерку в районе Старо-Петергофского проспекта.

«Он подошел к ней со спины, сорвал с шеи золотую цепь с кулоном и скрылся в неизвестном направлении. От резких действий нападавшего женщина упала на асфальт, после чего долго не могла прийти в себя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам подозреваемого, похищенную цепочку он успел сдать в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери. Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова.