В Петербурге тесть порезал ножом лицо своего зятя из Марокко

Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова. Фото: google.maps

Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова. Фото: google.maps

Петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова. Полиция выяснила, что в квартире случилась ссора между 64-летним тестем и его 51-летним зятем, который является гражданином Марокко.

Тесть долгое время испытывал к зятю личные неприязненные отношения. Накануне он не выдержал и напал на него с ножом. В больнице иностранцу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, резаную рану правой щеки и нижней челюсти. После оказания помощи его отпустили домой.

Тестя задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Князево жена заявила в полицию на мужа, который пырнул ее ножом.