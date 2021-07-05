В Князево жена заявила в полицию на мужа, который пырнул ее ножом

Жительница деревни Князево, что в Ломоносовском районе Ленобласти, написала заявление в полицию на своего супруга. Она сообщила, что муж пытался ее убить.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне в 04:00 в доме №65 в деревне Князево. 48-летняя женщина сообщила в полицию, что ее 37-летний супруг совершил покушение на ее жизнь. Со слов потерпевшей, мужчина нанес ей множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов.

Прибывшие на место полицейские составили протокол, а также изъяли улики: нож, окровавленную одежду, гильзы и патроны.

Также стражи порядка выяснили, что потерпевшей было нанесено всего одно ранение — в область шеи. Она находится в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждается.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово.