Пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленобласти сторожа госпитализировали с ножевым ранением. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье, 4 июля, около половины седьмого вечера сторож стройки в Кудрово обнаружил своего коллегу с ножевым ранением. Все случилось в бытовке на Пражской улице, 6. На месте преступления заметили следы погрома.

Пострадавшего сторожа доставили во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчина рассказал полицейским, что не знает злоумышленников, которые его пырнули.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

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