Пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово

Пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово
Полиция проводит проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти сторожа госпитализировали с ножевым ранением. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье, 4 июля, около половины седьмого вечера сторож стройки в Кудрово обнаружил своего коллегу с ножевым ранением. Все случилось в бытовке на Пражской улице, 6. На месте преступления заметили следы погрома.

Пострадавшего сторожа доставили во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчина рассказал полицейским, что не знает злоумышленников, которые его пырнули.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин из Владикавказа пойдут под суд за серию разбойных нападений в Петербурге. Судить будут двух молодых людей из Владикавказа — 22-летнего Сосланбека и 22-летнего Астана.

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