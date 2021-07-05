Двое мужчин из Владикавказа пойдут под суд за серию разбойных нападений в Петербурге

Молодым людям предъявили обвинение в разбое. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Молодым людям предъявили обвинение в разбое. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге правоохранители завершили расследование дела о серии разбойных нападения на микрофинансовые организации.

Как сообщили в городском главке МВД, судить будут двух молодых людей из Владикавказа — 22-летнего Сосланбека и 22-летнего Астана. Они переехали в Северную столицу с надеждой на быстрый заработок, но подходящей работы так и не нашли. Свое финансовое положение они решили поправить преступным способом.

11 марта молодые люди напали на микрофинансовую организацию на Сенной площади. Под угрозой ножа они похитили 50 тысяч рублей. После этого Астан больше не захотел участвовать в разбоях.

Сосланбек же продолжил преступный путь и 15 марта напал сразу на три микрофинансовые организации. В офисе микрозаймов на улице Уточкина он похитил 20 тысяч рублей, в отделении банка на улице Ефимова — 5 тысяч рублей, в организации на проспекте Маршала Жукова — 2 тысячи рублей.

Спустя трое суток Сосланбека и Астана задержали на съемной квартире в Мурино. У них изъяли похищенные 16 тысяч рублей, пневматический пистолет и нож.

Им предъявили обвинение по статье о разбое. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Петербурга.