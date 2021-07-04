Курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Петербурга

Курьер подвергся голодному набегу на юго-востоке Северной столицы.

Накануне ночью в Колпинском районе доставщик еды нарвался на неприятности. На Тверской улице яркая зелёная форма привлекла внимание мужской компании. Они стали преследовать курьера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ему брызнули в лицо из перцового баллончика и отобрали телефон. Исполнив подобие победного танца, он вернулся к курьеру и забрал половину заказа из термосумки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парень неудачно прыгнул с Яхтенного моста. Прыжок с Яхтенного моста чуть не закончился смертью молодого человека. Парень, решивший искусить судьбу, прыгнул с Яхтенного моста в Финский залив. Он неудачно приземлился в воду, вынырнуть уже не смог. На помощь мужчине пришли сапсёрферы, находившиеся рядом. Они вытащили парня на берег и откачали.