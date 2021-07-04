Парень неудачно прыгнул с Яхтенного моста

Парень неудачно прыгнул с Яхтенного моста
Он неудачно приземлился в воду, вынырнуть уже не смог. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Парень неудачно прыгнул с Яхтенного моста

Прыжок с Яхтенного моста чуть не закончился смертью молодого человека. Парень, решивший искусить судьбу, прыгнул с Яхтенного моста в Финский залив. Он неудачно приземлился в воду, вынырнуть уже не смог. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На помощь мужчине пришли сапсёрферы, находившиеся рядом. Они вытащили парня на берег и откачали. Вскоре на место происшествия приехала скорая помощь. Прыгуна госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посетителей торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко», расположенного на Мурманском шоссе, экстренно эвакуировали. Жителям Петербурга, приехавшим на воскресный шопинг, пришлось по просьбе администрации центра покинуть ТРЦ. По громкой связи им объявили, что эвакуация ведётся по техническим причинам.

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