Посетителей «Меги Дыбенко» снова эвакуируют

Посетителей «Меги Дыбенко» снова эвакуируют
По громкой связи им объявили, что эвакуация ведётся по техническим причинам. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега Дыбенко», расположенного на Мурманском шоссе, экстренно эвакуировали.

Жителям Петербурга, приехавшим на воскресный шопинг, пришлось по просьбе администрации центра покинуть ТРЦ. По громкой связи им объявили, что эвакуация ведётся по техническим причинам. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Из-за чего эвакуация не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после заплыва в бассейне на Пулковском шоссе умер 64-летний мужчина. После заплыва в бассейне спортклуба на Пулковском шоссе 64-летнему жителю Северной столице стало плохо, сообщает «Комсомольская правда-Петербург». Он упал. Ему вызвали скорую. Мужчину отправили в реанимацию. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и другие увечья. Мужчина умер. Личность погибшего не известна.

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