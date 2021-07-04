После заплыва в бассейне на Пулковском шоссе скончался 64-летний мужчина

После заплыва в бассейне на Пулковском шоссе скончался 64-летний мужчина
Мужчине стало плохо и он упал. Ему вызвали скорую. Фото: Pixabay

После заплыва в бассейне на Пулковском шоссе умер 64-летний мужчина.

После заплыва в бассейне спортклуба на Пулковском шоссе 64-летнему жителю Северной столице стало плохо, сообщает «Комсомольская правда-Петербург».

Он упал. Ему вызвали скорую. Мужчину отправили в реанимацию.

Он получил закрытую черепно-мозговую травму и другие увечья. Мужчина умер.

Личность погибшего не известна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестерых взрослых и маленького ребенка пришлось эвакуировать с воды в Ленобласти. Эвакуировать шестерых взрослых и ребенка с воды пришлось в Ленобласти. ЧП произошло накануне. Шестеро человек (три мужчины и три женщины) на лодке решили покататься по реке Волхов. С собой они взяли полуторагодовалого малыша. Развлекательная морская прогулка чуть обернулось трагедией – недалеко от деревни.

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