Шестерых взрослых и маленького ребенка пришлось эвакуировать с воды в Ленобласти

Шестерых взрослых и маленького ребенка пришлось эвакуировать с воды в Ленобласти
Не известно, чем это могло бы закончится. Фото: скрин группы "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Эвакуировать шестерых взрослых и ребенка с воды пришлось в Ленобласти.

Об этом сообщает группа «Аварийно-спасательная служба ЛО» «ВКонтакте». ЧП произошло накануне. Шестеро человек (три мужчины и три женщины) на лодке решили покататься по реке Волхов. С собой они взяли полуторагодовалого малыша. Развлекательная морская прогулка чуть обернулось трагедией – недалеко от деревни Иссад мотор у лодки заглох. Обратно компания самостоятельно вернуться не смогла.

Не известно, чем это могло бы закончится. Однако спасатели заметили их и вернули на землю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга таксист попал в аварию на пустом перекрёстке. Авария произошла в Выборгском районе Северной столицы. На пустом перекрёстке такси «Яндекс. Такси» врезалось в «Шевроле».

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