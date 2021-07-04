На севере Петербурга таксист попал в аварию на пустом перекрёстке.
Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Авария произошла в Выборгском районе Северной столицы. На пустом перекрёстке такси «Яндекс. Такси» врезалось в «Шевроле». ЧП произошло на перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта накануне утром.
«Шевроле» поехал на красный и не успел проскочить перекрёсток перед такси. Удар пришелся в бок легковушки. Ее занесло на тротуар. Водитель «Шевроле» сбежал.
В такси сработали подушки безопасности. Водитель не получил травм.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском. Накануне у берега озера Славянка в Лужском районе Ленобласти нашли тело мужчины. Он был в одежде и в обуви. Мужчине в районе 40, в воде пробыл длительное время. Обстоятельства гибели выясняются.