На севере Петербурга таксист попал в аварию на пустом перекрёстке.

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Авария произошла в Выборгском районе Северной столицы. На пустом перекрёстке такси «Яндекс. Такси» врезалось в «Шевроле». ЧП произошло на перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта накануне утром.

«Шевроле» поехал на красный и не успел проскочить перекрёсток перед такси. Удар пришелся в бок легковушки. Ее занесло на тротуар. Водитель «Шевроле» сбежал.