Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском

Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском
Накануне поступила информация о том, что в реке Вьюн у посёлка Пятиречье утонул 68-летний пенсионер. Фото: pixabay

Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском.

Об этом сообщает «47news». Накануне у берега озера Славянка в Лужском районе Ленобласти нашли тело мужчины. Он был в одежде и в обуви. Мужчине в районе 40, в воде пробыл длительное время. Обстоятельства гибели выясняются.

Два человека утонули в Приозерском районе. Накануне поступила информация о том, что в реке Вьюн у посёлка Пятиречье утонул 68-летний пенсионер. Тело подняли на берег. Причины смерти устанавливаются.

Также накануне стало известно о том, что в озере Гусином утонул 47-летний мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала лета горожане жалуются на заполонивший Северную столицу борщевик. Заросли ядовитого растения, при прикосновении с которым, возникает ожог, а в некоторых случаях асфиксия, находят у домов, на остановках и даже детских площадках.

вода ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть смерть утонувшие


 

Новости партнеров
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шестерых взрослых и маленького ребенка пришлось эвакуировать с воды в Ленобласти
На севере Петербурга таксист попал в аварию на пустом перекрёстке
Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском
На Петербург наступает борщевик
Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне
Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре