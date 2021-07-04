Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском

Накануне поступила информация о том, что в реке Вьюн у посёлка Пятиречье утонул 68-летний пенсионер. Фото: pixabay

Накануне поступила информация о том, что в реке Вьюн у посёлка Пятиречье утонул 68-летний пенсионер. Фото: pixabay

Двух утонувших достали за день из водоёмов под Лугой и Приозерском.

Об этом сообщает «47news». Накануне у берега озера Славянка в Лужском районе Ленобласти нашли тело мужчины. Он был в одежде и в обуви. Мужчине в районе 40, в воде пробыл длительное время. Обстоятельства гибели выясняются.

Два человека утонули в Приозерском районе. Накануне поступила информация о том, что в реке Вьюн у посёлка Пятиречье утонул 68-летний пенсионер. Тело подняли на берег. Причины смерти устанавливаются.

Также накануне стало известно о том, что в озере Гусином утонул 47-летний мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала лета горожане жалуются на заполонивший Северную столицу борщевик. Заросли ядовитого растения, при прикосновении с которым, возникает ожог, а в некоторых случаях асфиксия, находят у домов, на остановках и даже детских площадках.