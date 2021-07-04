На Петербург наступает борщевик

Так 2 июля местные жители собрались добровольно и сами дали бой борщевику. Фото: https://pixabay.com

Так 2 июля местные жители собрались добровольно и сами дали бой борщевику. Фото: https://pixabay.com

С начала лета горожане жалуются на заполонивший Северную столицу борщевик.

Об этом сообщает «Фонтанка». Заросли борщевика, при прикосновении с которым, возникает ожог, а в некоторых случаях асфиксия, находят у домов, на остановках и даже детских площадках.

Жалобы на ядовито растение разлетелись по соцсетям из различных районов Северной столицы. Первые растения горожане начали замечать в начале июня, а вот уже к его концу стали сообщать о целых зарослях.

Так на Пискаревском проспекте прошла обработка борщевика спецсредством и покос на 1000 квадратных метров. На отсутствие мер жалуются жители Светлановского. Так местные жители собрались добровольно и сами дали бой борщевику. Накануне пост-приглашение опубликовали в группе «Соседи Светлановского» «ВКонтакте».

Сообщить о борщевике можно в Комитет по благоустройству по телефону: 8 (812) 314–60–13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне.