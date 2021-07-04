Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне

Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне
Помощь врачей понадобилась мужчине. Его осмотрели и приняли решение о госпитализации. Фото: pixabay

Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице. Пожар в коммуналке сегодня утром тушили на Петроградской стороне города, одного жильца скорая увезла в больницу.

Помощь врачей понадобилась мужчине. Его осмотрели и приняли решение о госпитализации. Что именно с ним, не говорится.

Пожар в четырёхкомнатной квартире на пятом этаже дома на Пионерской улице, 37, произошёл в сегодня утром — накануне. Сгорели комната и коридор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете. Об этом сообщает Смольный. 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Северную столицу. У самолета в аэропорте города ее встретила машина скорой помощи.

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