Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете

Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете
Девочку доставил в Педиатрический университет. Там проведут обследование. Фото: Pixabay

Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете.

Об этом сообщает Смольный. 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Северную столицу.

У самолета в аэропорте города ее встретила машина скорой помощи. Девочку доставил в Педиатрический университет. Там проведут обследование. Затем примут решение о необходимости операции

Петербург окажет семье всю необходимую помощь, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась сауна. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, чтов Адмиралтейском районе Петербурга по переулку Макаренко дома 12 произошел пожар.

Александр Беглов кипр отдых педиатрический университет скорая помощь


 

Новости партнеров
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне
Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете
В Анапе закрылся отель, хозяйка которого обматерила клиенток
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами за оскорбление
В Бразилии за сутки коронавирусом заболело более 54 тыс. человек
Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на ...
Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса