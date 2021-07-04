Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете

Заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете.

Об этом сообщает Смольный. 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Северную столицу.

У самолета в аэропорте города ее встретила машина скорой помощи. Девочку доставил в Педиатрический университет. Там проведут обследование. Затем примут решение о необходимости операции

Петербург окажет семье всю необходимую помощь, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась сауна. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, чтов Адмиралтейском районе Петербурга по переулку Макаренко дома 12 произошел пожар.